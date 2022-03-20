Война в Украине на первых полосах мировых газет: 19 марта

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна на сходит с первых страниц ведущих мировых газет.

В нескольких субботних газетах Британии рассказывается о продолжающейся агрессии Владимира Путина в Украине, контрастирующей с чарующим выступлением, которое он сделал в России. «Вечеринки Путина, Украина горит» — так звучит заголовок выходных, когда газета сообщает о «большом военном митинге» российского президента, который прошел в Москве. Газета отмечает, что некоторые говорили, что толпа была привезена государственными служащими со всей страны.

Британия. «I» пишет — В осажденном юго-восточном городе Мариуполь на Украине уличные бои мешают спасению сотен людей, в том числе детей, которые погребены под обломками театра, пострадавшего в среду, сообщил газете чиновник.

Британия. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила The Times, что Кремль использует мирные переговоры с Украиной как «дымовую завесу», готовясь к новым «ужасным злодеяниям» и военным преступлениям. «Если страна серьезно относится к переговорам, она не будет в этот день без разбора бомбить мирных жителей», — заявила газете г-жа Трасс. Она предсказала, что г-н Путин будет прибегать ко «все худшим и худшим» методам по мере того, как его успехи в Украине будут давать сбои. Фото на первой полосе подписано: Путин открывает выступлением в Лужниках празднование восьмой годовщины аннексии Крыма. Трансляция речи была прервана глюком

Британия. Президент США Джо Байден предупредил, что Пекин столкнется с «последствиями», если предоставит России оружие для помощи во вторжении в Украину, сообщает Daily Telegraph. Но президент Китая Си Цзиньпин заявил, что США несут ответственность за войну. Официальные лица США утверждают, что Россия ищет у Пекина военной поддержки, включая вооруженные беспилотники, ракеты класса «земля-воздух», бронетехнику и технологии сбора разведданных.

Британия. Разглагольствования Путина на митинге стадиона основаны на лжи – так подписано фото на первой полосе DailyMail

Британия. Сказка об Ахтырке: « «Если это не удастся контролировать, это может быть уничтожено» — заголовок материала The Guardian, который рассказывает, что Павел Кузьменко, хирург по профессии и мэр Ахтырки по назначению, дает примерный подсчет как он проезжает улицы своего города, минуя один разрушенный дом за другим. Не так давно выбоины были одной из его самых больших головных болей. А теперь он говорит: «Здесь было убито шесть человек, — говорит он. «Там трое». Общее число погибших он предпочитает не называть, чтобы «не пугать граждан». Это число, добавляет он, можно назвать «после победы». Материал сопровождается фото, на котором Лариса Александровна, 75 лет, возле своего дома недалеко от города Ахтырка.

Британия. Согласно Daily Express, бедственное положение украинских беженцев вдохновило королевскую семью на предложение «практической поддержки». Он добавляет, что помощники изучают, какие шаги могут предпринять высокопоставленные члены королевской семьи, чтобы помочь тем, кто бежал из Украины.

Австрия. Der Standard основной материал вышел с заголовком «Куда им идти?». Газета пишет, что от войны в Украине уже бежало более трех миллионов человек, и конца ей не видно. В отличие от 2015 года, на этот раз ЕС хорошо подготовлен. Однако до сих пор многое неясно: где они будут жить, разрешено ли вообще где-либо работать? Европа сталкивается с самой большой проблемой. Подпись под фото: «Сотни тысяч беженцев ждали до 40 часов на границе с Польшей, чтобы въехать в ЕС».

Австрия. Фото на первой полосе австрийской газеты KURIER подписано:

Владимир Зеленский: Своими выступлениями украинский президент и подготовленный актер мотивирует соотечественников на безоговорочное сопротивление и смотрит на Запад.

Про харизматичного национального защитника газета отводит рассказ с 3 по 6 полосу.

Бельгия. На первополосном фото De Morgen надпись вверху: «Путинские молодые солдаты» также на фото анонсы статей: «Репортаж из Украины: «Мой сын даже не успел подраться»; «Страх бомбы: Что, если Путин нажмет красную кнопку?»; «Ударная волна по миру: Цены на продукты растут вместе с нами».

Германия. Главное фото газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Война в жизни: дом в Киеве, разрушенный российскими бомбами».

Обзорный материал на первой полосе газеты вышел с заголовком: «Бербок обещает больше приверженности Германии делу мира». В материале говорится, что ввиду агрессивной войны России на Украине министр иностранных дел Анналена Бербок подчеркнула готовность Германии активизировать свои международные обязательства по обеспечению мира и безопасности. Агрессивный подход России очевиден: «Ни одна страна, даже Германия, не может быть нейтральной, когда речь идет о вопросах войны и мира, когда речь идет о вопросах справедливости и несправедливости», — заявила в пятницу Бербок и объявил о разработке Стратегия безопасности Германии.

Война, которую ведет президент России Владимир Путин и которая нарушает международное право, ставит нас перед новой реальностью с точки зрения политики безопасности. Недавние подкрепления на восточном фланге НАТО должны быть рассчитаны на долгосрочную перспективу. Учитывая путинские угрозы ядерным оружием, ядерное сдерживание НАТО должно оставаться надежным.

Тем временем по российскому государственному телевидению транслируется выступление Путина между тем был прерван в пятницу. Только через несколько минут освещение выступления на московском стадионе продолжилось — без объяснения причин. Перед десятками тысяч ликующих людей Путин похвалил «военную спецоперацию» на Украине.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) ранее призвал к быстрому прекращению огня в войне на Украине в телефонном разговоре с главой Кремля. Шольц также призвал как можно скорее «улучшить гуманитарную ситуацию и добиться прогресса в поиске дипломатического решения конфликта». Путин пожаловался на предполагаемые военные преступления украинской армии и попытки Киева «затянуть переговорный процесс», как выразился Кремль.

Тем временем глава государства и партийный лидер Китая Си Цзиньпин обратился к президенту США Джо Байдену с призывом сотрудничать с КНР во имя мира во всем мире. «Кризис в Украине — это то, чего мы не хотим видеть», — сказал Си в телефонном разговоре с Байденом в пятницу, сообщает государственная телекомпания CCTV. В качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН и крупнейших экономик мира оба государства также должны «взять на себя международную ответственность и приложить усилия для мира и спокойствия во всем мире». С американской стороны изначально не было

ne информация о ходе разговора. Тем временем российская армия продолжала наступление на Украину. Несколько ракет упали в районе аэропорта западноукраинского города Лемберг; кроме того, такие города, как Краматорск, Киев, Чернигов и Мариуполь дальше атаковали.

Испания. Газета La Vanguаrdia сообщает, что: «Байден усиливает давление на Си с целью не оказывать помощь России пишет Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин говорили вчера более двух часов, и обсуждали войну в Украине. Байден заставил Си не помогать Москве». Фото на первой полосе подписано: «Президент России Владимир Путин вчера собрал десятки тысяч человек на патриотический митинг в поддержку военной интервенции на Украине»

США. Россия расширила поле боя ударом по Львову, пишет WP.

Главное фото подписано: «Облако дыма поднимается в пятницу после взрыва во Львове, который считался убежищем для гуманитарных работников и правительственных чиновников. Губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил, что там находится не менее 200 000 вынужденных переселенцев».

На втором фото: «55-летняя Виктория Крамаренко, фельдшер и волонтер на передовой в Ирпене, Украина, помогает беженцам. Она одна из многих женщин, которые рискуют своей жизнью»

Еще один материал на первой полосе: «Разные сигналы из Украины затуманивают подробности любого мирного пакта». В нем пишется, что растущее число погибших на Украине вынудило президента Владимира Зеленского рассмотреть возможность уступок России, чтобы положить конец разрушительному конфликту, но конкретные элементы любого мирного соглашения его правительство может обсуждать с Москвой США остаются загадкой для западных лидеров и европейских чиновников.

Еще один материал вышел с заголовком: «Эвакуированные из Мариуполя рассказывают страшные подробности осажденного города»

США. The Wall Street Journal с заголовком «После изгнания русских портовый город стремится к нормальной жизни Украина» — пишет про Николаев.

В течение нескольких недель этот южный портовый город находился на линии фронта. Русские танки и пехота вторглись на его улицы. Российская артиллерия обстреляла жилые кварталы. Теперь, когда украинские войска перешли в контрнаступление, русские были отброшены, а 470 000 николаевцев пытаются вернуться к нормальной жизни.

В то время как другие украинские города продолжают обстреливаться, кофейни и некоторые рестораны здесь снова открыты. Супермаркеты пополнились свежими продуктами. Банковские отделения вновь открылись. По улицам курсируют муниципальные автобусы и трамваи. Матери с детьми играют на детских площадках под звуки артиллерийских ударов. Свежие тюльпаны и розы различных оттенков доступны в цветочных магазинах в центре города.

«Дело не в том, что мы больше не боимся, но мы привыкаем к этому. Мы должны выжить. Никто больше не хочет уезжать из города», — говорит 23-летняя Юлия Фистик, которая вместе с матерью работает в одном из цветочных магазинов. «Бизнес идет хорошо».

Еще в одном материале из Львов говорится, что «Россия наносит удары на западе, поскольку Путин клянется, что продолжит вторжение».

Фото на первой полосе газеты: «В пятницу мужчина успокаивает свою жену перед их поврежденным домом в Киеве после того, как российская ракета попала в их район».

На втором фото: «55-летняя Виктория Крамаренко, фельдшер и волонтер на передовой в Ирпене, Украина, помогает беженцам. Она одна из многих женщин, которые рискуют своей жизнью»

США. «Россия наносит удары по Западной Украине; Байден предупредил Си» пишет NYT. Еще один материал с заголовком: «США сказал Китаю, что тот столкнется с последствиями, если поможет Путину»

Три фотографии подписаны: «Жители Киева, столицы Украины, наблюдают за гибелью и разрушениями в результате обстрела гражданских строений со стороны России».

Япония. TheJapanTimes пишет: «План игры Путина виден на юге.

Бои в Мариуполе и Одессе раскрывают более широкую стратегию России»

Фото на первой полосе подписано: «Разрушенные квартиры в осажденном южном портовом городе Мариуполь, Украина, на фоне российского вторжения в страну».

«Взгляд на Тайвань. Вторжение России в Украину — предостережение для Пекина?» — анонс еще одного материала на первой полосе.

Китай. На первой полосе газеты фото с видео переговоров между Президентов США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпин.