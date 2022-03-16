Война в Украине на первых полосах мировых газет: 15 марта

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна на сходит с обложек ведущих мировых газет.

Обложка глянцевого журнала Marie Claire April в Греции с летящим журавлем подписана: Воля означает Свобода. Номер посвящен Украине, трагедии, которую пережил ее народ, а также удивительным талантам этой прекрасной страны, которые являются одними из мировых пионеров моды, журналистики и искусства.

«Британские семьи открывают дома для беженцев», — говорится в «І». Газета сообщает, что общественность щедро откликается, и количество людей, которых можно спонсировать, не ограничено. Это произошло после того, как правительство Великобритании запустило программу «Дома для Украины» для тех, кто хочет принять у себя беженца.

На первой полосе The Guardian изображен «чрезвычайный протест». В понедельник вечером женщина с антивоенным плакатом выбежала на съемочную площадку российской вечерней программы новостей на государственном Первом канале. Вывеска гласила: «Нет войне, прекрати войну, не верь пропаганде, тебе здесь лгут».

В первополосном материале говорится, что смертоносные рейды России повергают украинцев в кошмар.

Еще один на первой полосе вышел с заголовком: Как все неверно истолковали действия Путина перед вторжением в Украину.

Смертоносные рейды России повергают украинцев в «кошмар»

Количество беженцев приближается к 3 миллионам, поскольку бомбардировки продолжаются, и агентства по оказанию помощи предупреждают о хаосе в осажденных городах. Еще один материал на первой полосе называется: Символы «Z» и страх: жизнь в условиях оккупации. Русские солдаты

Патрулируют улицы Бердянска на автомобилях и бронетранспортерах, обозначенных знаком «Z», обозначающим российские оккупационные силы. Должностные лица органов местного самоуправления в

этот город на юге Украины, который последние две недели контролируется российскими войсками, выгнали из офисов. Местная радиостанция включает советские баллады и русскую эстраду, перемежающиеся отрывками из речей Владимира Путина и новостями об «освобождении Украины от нацистов». «Нам кажется, что мы живем в кошмаре, и мы не знаем, когда этот ужасный сон закончится», — сказал один из членов городского совета, пожелавший остаться неназванным, сославшись на опасения по поводу безопасности.

The Daily Mail также сообщает о программе для беженцев «Дома для Украины». Число желающих принять беженца меняется со стремительной скоростью. Газета сообщает, что по состоянию на 21:30 по Гринвичу в понедельник зарегистрировалось почти 44 000 человек.

Заботливые британцы спешат присоединиться к новой схеме – и это только первый день

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 44 000 британцев предложили свои дома для украинцев беженцев в течение нескольких часов после запуска новой

схема вчера. Официальный сайт был переполнен всего через несколько минут после его запуска —1500 регистраций в течение часа. А к 21:30 вчера вечером более 43 800 человек и организаций оставили свою поддержку на сайте «Дома для Украины».

Еще одним признаком британской щедрости являются пожертвования в пользу. Обращение Daily Mail к жертвам украинского кризиса вчера достигло ошеломляющей суммы в 7,2 миллиона фунтов стерлингов.

Веб-сайт «Дома для Украины» поначалу несколько раз падал, но представитель правительства сказал, что эксперты изучают проблему и уверены, что она быстро разрешится. «Мы наблюдаем высокий уровень посещаемости сайта благодаря поддержке наших граждан Украины».

The Times приводит план правительства Великобритании по приему беженцев из Украины. Далее следует фотография Романа Абрамовича в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Газета сообщает, что г-н Абрамович предположительно является частью «аферы организованной преступности на 2 миллиарда фунтов стерлингов», согласно расследованию, проведенному BBC Panorama. Его адвокаты заявили, что нет никаких оснований утверждать, что он накопил свое состояние преступной деятельностью.

Ты приятель Путина», — гласит заголовок Metro. Газета сообщает, что группа протестующих ворвалась в лондонский особняк Олега Дерипаски стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов. Cообщается, что, по словам протестующих, особняк «освобожден» и они будут приглашать украинских беженцев переселиться в него. Газета ранее сообщала, что правительство рассматривает возможность размещения украинских беженцев в пустующей собственности российских олигархов, находящихся под санкциями.

Daily Mirror сообщает, что трое британцев были убиты в «ракетном аду» на польской границе, в результате чего «погибло более 100 человек».

The Daily Express также сообщает о трех бывших британских спецназовцах, которые, как сообщается, были убиты на Украине. Би-би-си не смогла подтвердить эту информацию.

Лидер Financial Times цитирует заявление официальных лиц США о том, что «Китай заявил о готовности оказать России военную поддержку». Газета фотографирует людей в Украине, собравшихся возле многоквартирных домов, которые пострадали от сильного обстрела в столице, Киеве.

«Запад совершил ужасную ошибку с Путиным, — говорит премьер-министр», — такова главная статья Daily Telegraph. Он основан на статье для газеты премьер-министра Бориса Джонсона, который пишет, что Запад совершил «ужасную ошибку», продолжая полагаться на российскую нефть и газ после вторжения в Крым в 2014 году.

Австрийская газета Der Standart главный материал газеты рассказывает про ракетный обстрел Киева. Главное фото подписано: «После ракетного обстрела на севере Киева в понедельник пришлось спасать 63 человека.

Австрия Антивоенные выступления. Пока продолжаются боевые действия, во многих местах ведутся переговоры. Джонсон с северными европейцами, Шольц с Эрдоганом, США с Китаем и Украина с Россией. Про это фотоколлаж австрийской газеты KURIER. На первой полосе газеты информация про сбор помощи для Украины» Мы помогаем вместе!

Семейная Помощь Украина. Ситуация драматическая. Инфраструктура в значительной степени разрушена – во многих местах нет ни электричества, ни воды. Поддерживает совместную кампанию с Австрийским Красным Крестом на месте и на границах для нуждающихся семей.

Главное фото газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Визит в больницу: Президент Украины Зеленский с раненым солдатом в Киеве.

Главный материал газеты посвящен новым санкциям и вышел с заголовком: «Страны ЕС договорились о дальнейших санкциях».

Еще один материал вышел с заголовком. «Нет решения из Пекина» один из материалов на первой полосе вышел с таким заголовком в нем говорится: «Действительно ли Путин просил у Китая оружие и помощь против западных санкций, нельзя судить со стороны. К сожалению, так всегда бывает с утечкой информации. Однако тот факт, что эту новость категорически опровергли в Москве и Пекине, свидетельствует о том, насколько чувствительным является этот вопрос для обеих сторон. Едва ли это соответствовало бы имперским притязаниям Путина, если бы он искал поддержки у Си Цзиньпина после начала войны; это было бы публичным признанием военной и экономической слабости. С другой стороны, для Китая любая попытка помочь России смягчить или обойти западные карательные меры чревата риском быть втянутой в водоворот санкционной политики.

Переговоры между Россией и Украиной приостановлены из-за того, что русские бьют по Киеву. Про это пишет газета HA ARETZ. Фото на первой полосе: «Волонтер и медик помогают раненому жителю дома, разрушенного российскими обстрелами, в Киеве в понедельник»

Первая колонна вырвалась из осажденного Мариуполя, но доставка помощи заблокирована. Фото подписано: Вчера возле украинско-молдавской границы тлеют обстрелянные машины и разрушенные здания, пишет израильская The Jerusalem Post.

Еще в одном материале говорится: Кабинет соглашается принят 100 000 беженцев из Украины, России.

Мы должны тепло приветствовать беженцев. Полевой госпиталь для Украины одобрен.

Израиль не станет обходным маневром для санкций против России.

Москва признает, что ее наступление на Украине продвигается не так быстро, как она надеялась, а российская армия наносит удары по Киеву и западу страны. Про это в испанской газете La Vanguаrdia. Фото на первой полосе подписано: «Автобус был уничтожен в результате нападения российских войск на жилой дом в Киеве». Пишет испанская газета.

NYT пишет, что несмотря на переговоры, атаки расширяются, а разрушения нарастают пишет газета в главном материале номера. Фото на первой полосе подписано: «Жители обстрелянного дома в Киеве, Украина, оплакивали свои потери в понедельник, когда российские войска продолжали обстреливать город». Колонка на первой полосе вышла с заголовком «Сотни людей бегут из портового города в Украине». В понедельник активизировалась дипломатическая активность на нескольких фронтах, поскольку война России против Украины вступила в новую неопределенную фазу: силы президента Владимира В. Путина расширили свои бомбардировки Киева и других городов, сотни мирных жителей бежали из разрушенного порта Мариуполь, и Соединенные Штаты предупреждают Китай о его углубляющемся союзе с изолированной Россией.

WSJ пишет: «Переговоры зашли в тупик, а борьба за Киев бушует». Главное фото подписано: «Раненому оказали помощь на месте обстрела российскими войсками в Киеве в понедельник, поскольку боевые действия усилились». В материале из Запорожье газета сообщает, что «Российских военных обвинили в мародерстве». По словам местных жителей, российские войска убивают мирных жителей и грабят магазины и дома в оккупированных частях юга Украины, поскольку Москва арестовывает избранных местных лидеров и пытается заменить их пророссийскими коллаборационистами.

CHINA DAYLI публикует первополосное фото, на котором, рабочие в Пекине сортируют гуманитарную помощь, предоставленную Обществом Красного Креста Китая для отправки Украинскому обществу Красного Креста. Третья партия товаров, включая детское питание и одеяла, отправляется из Пекина.

Еще один материал в китайской газета сообщает читателям, что Украина и Россия ведут переговоры онлайн.

Издание The Japan Times сообщает, что: «Война в Украине, открывает «новую эру» для США». Фото митинга демонстрантов в поддержку Украины у Белого дома в Вашингтоне 25 февраля, подписано, «Попытки дипломатии натолкнулись на каменную стену, поскольку Президент России, Владимир Путин отказывается участвовать в каких-либо серьезных переговорах, оставляя неясным окончание игры».

Газета The National из Эмиратов пишет, что: ПЕРЕГОВОРЫ о прекращении огня в Украине продолжаются с помощью видеосвязи.. Обе стороны предполагают, что некоторые результаты могут быть видны после первоначальных встреч, посвященных местным уловкам и помощи гражданскому населению.

Московская правда на первой полосе пишет, что МАСШТАБЫ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА ОКАЗАЛИСЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ. Лишь 10% представителей российского малого и среднего бизнеса заявили о том, что они вообще не зависят от импорта. Такие данные были получены по результатам опроса, проведенного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.