Война в Украине на первых обложках мировых газет: что пишет о вторжении РФ пресса

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна на сходит с обложек ведущих мировых газет.

Рассказываем, как видится ситуация в осажденной Украине журналистам главных мировых СМИ.

«Бежать, чтобы выжить» — заголовок I. Газета сообщает, что усилия по эвакуации 200 000 человек из осажденного южного города Мариуполя потерпели неудачу, поскольку режим прекращения огня снова был нарушен.

The Guardian сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон «умолял» президента России Владимира Путина позволить мирным жителям покинуть осажденные города Украины.

«Призыв к безопасному проходу после второй катастрофы с прекращением огня» — заголовок газеты.

Газета добавляет, что надеялись, что почти половина из 430 000 жителей Мариуполя уедет во время девятичасового прекращения огня в воскресенье, но, как полагают журналисты, удалось спастись лишь нескольким сотням. Коридор был закрыт.

На первой полосе Metro размещена фотография, на которой украинские солдаты осматривают семью из четырех человек, пострадавших при попытке бежать со своей собакой в переноске.

«Бегите, спасайте свои жизни» — так звучит заголовок газеты, сообщающей о «отчаявшихся» семьях, которые были вынуждены бежать из-за ракет и снарядов, обрушившихся на город Ирпень.

The Times сообщает с места происшествия в Ирпене под Киевом, подробно описывая, как мирным жителям пришлось нырять под деревья в поисках укрытия, когда неподалеку приземлился снаряд из российского миномета. В результате обстрела пострадала семья из четырех человек, погибли мать и двое детей, сообщает газета. «Их багаж был разбросан вокруг, в том числе зеленая переноска для домашних животных, внутри которой все еще лаяла маленькая собака», — говорится в статье.

Как сообщает Daily Telegraph, Борис Джонсон назвал нападение Путина на мирных жителей «варварским». В документе говорится, что российские войска нарушили соглашения о прекращении огня, атаковав гуманитарные коридоры. В нем содержатся комментарии г-на Джонсона о том, что вторжение «еще больше погружалось в гнусную кампанию военных преступлений и немыслимого насилия в отношении мирных жителей».

Daily Express называет обстрел мирных жителей «чистым злом». «Никакой пощады, когда мирные жители спасаются бегством», — добавляет газета. На данный момент Украину покинули более 1,5 миллиона человек.

«Спасите их» — такой заголовок выбирает Daily Mirror, сопровождаемый изображением мужчины и ребенка, покидающих Ирпень. В документе говорится, что Великобритания «должна сделать больше» после того, как выяснилось, что до сих пор было выдано только 50 виз украинцам, спасающимся от насилия. По данным Mirror, многие беженцы с семьями в Великобритании застряли в Кале из-за отсутствия документов.

Sun сообщает, что министр внутренних дел Прити Патель сообщила газете, что всем украинским беженцам будет разрешено приехать в Великобританию. Это произошло после того, как г-н Путин нарушил соглашение о прекращении огня во второй раз за два дня, добавляет газета.

По данным Financial Times, США ведут переговоры с европейскими партнерами о запрете на импорт нефти из России. Если ограничения будут введены, это будет сигналом того, что Запад усиливает свой ответ на наступление Кремля в Украине, отмечает газета, «с потенциально серьезными последствиями для мировой экономики».

The Daily Mail опубликовал комментарии главы вооруженных сил адмирала сэра Тони Радакина, который предположил, что российские войска могут проиграть войну на Украине. Он сказал, что российские войска были «в беспорядке», и вторжение «идет не очень хорошо». Газета отмечает, что его комментарии отражают «самую оптимистичную оценку того, чем может закончиться конфликт».

Индия. Газета INDIAN Express основное внимание уделяется Сумам, где застряли около 700 индийских студентов, судьба которых неизвестна.

Индия объявила о начале последнего этапа своей операции по эвакуировать индийских студентов, застрявших в Украине. Индия призвала Россию и Украину соблюдать режим прекращения огня, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию студентов. однако боевые действия продолжаются, и перемирие еще не заключено. Заголовок на первой полосе. «Большая битва за спасение мирных жителей, 700 индийских граждан все еще застряли в Сумах»

Турция. Газета OLAY, сообщает о переговорах по телефону президента Турции Эрдоган с Путиным, в которых он призвал к экстренному прекращению огня.

Эрдоган сказал, что готов внести свой вклад в переговоры. Путин, с другой стороны, хотел, чтобы Украина прекратила войну чтобы положить конец военной операции.

Подпись на фотографии при обстреле «зеленого коридора» говорит:

Россия, опустошившая Украину, на которую 12 дней обрушивает бомбовый дождь, не позволяет даже мирным жителям покинуть города. Эвакуация не произошла ​​из-за обстрелов Россией Мариуполя. Мишенями становились те, кто собирался покинуть город с несколькими вещами в чемодане.

Германия. Крупнейшая ежедневная газета (более 360 тыс.подписчиков) «Frankfurter Allgemeine»

Подпись под главным фото на первой полосе

«Куда? Украинцы в Ирпене, под разрушенным в субботу мостом»

Главный материал газеты называется: «Эвакуация Мариуполя снова провалилась»

В том, что война в Украине направлена ​​именно против мирного населения, сомнений быть не может. Целые города уже разрушены. В крупных городах атакам подвергаются не только военные объекты, но и жилые кварталы. Бомбардировки и разрушения напоминают военные преступления в Сирии и Чечне. Стратегия окружения также является нападением на гражданское население. Цель войны Кремля, подчинение «русской» Украины, направлена ​​против якобы несуществующего — украинского народа. В этом отношении путинская великорусская мания также напоминает «этнические чистки» в бывшей Югославии.

Канада. Calgary Sun, спрашивает подписала главное фото вопросом «Как долго они могут продержаться?». Также анонсируются материалы, про Украину на 3,4 и 5 полосе.

Ирландская газета. Подписала главное фото: «Солдат помогает пожилому мужчине спастись от российского обстрела в Ирпене, недалеко от Киева».

Главный материал газеты вышел с заголовком «1,5 миллиона человек бегут из-за ударов Путина, который убивает невинных».

Испания. Газета La Vahgurdia, ведущая региональная газета Каталонии и всей Испании. Газета вышла с основным заголовком: «Россия атакует мирных жителей, чтобы заставить Украину сдаться». Фото на первой полосе: «Семья погибших, от бомбы, несмотря на прекращение огня для эвакуации из Ирпеня».

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