Война в Украине на первых обложках мировых газет (часть 2)

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна на сходит с обложек ведущих мировых газет.

New Yorker Без слов

The Guardian утверждает, что украинское правительство отклонило предложение России разрешить беженцам убежать через «гуманитарные коридоры» в саму Россию. Предложение поступило в рамках третьего раунда мирных переговоров, омраченных постоянной бомбардировкой Россией крупных городов Украины на фоне неудачных попыток эвакуации мирного населения в последние несколько дней.

The Guardian пишет из Одессы об украинском побережье Черного моря, где идет подготовка к отражению любого российского нападения.

В нем говорится, что никто там не может поверить, что Путин может атаковать город, который вызвал «почти мифический резонанс» для многих россиян, но добавляет, что российские вооруженные силы в последние дни сделали многие вещи, которые еще две недели назад казались немыслимыми.

Daily Telegraph приводит «ключевые требования», изложенные президентом России Владимиром Путиным о прекращении вторжения во время последнего раунда мирных переговоров. Российский лидер требовал от Украины признания независимости оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также запрета на членство страны в НАТО или ЕС, пишет издание. Также Телеграф сопровождал глухих детей, эвакуированных из школы на юге Украины. Они на фото первой полосы

Используя язык жестов, один подросток сообщает газете, что, хотя он и не слышит обстрела, он чувствует, что «дом трясется, все трясется» и «вздрагивающий в костях шок».

Германия. F.A.Z. Франкфурт. Украинцы в понедельник в городе Ирпень, что примерно в 25 километрах северо-западнее Киева-подпись под фото на первой полосе. Более 1,7 миллиона человек сбежали из Украины

По данным ООН, более 1,7 миллиона человек покинули страну из-за войны в Украине. Как сообщило в понедельник агентство ООН по делам беженцев, шестьдесят процентов из них сбежали в Польшу. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предупредила, что конфликт перерастает в одну из «самых чрезвычайных гуманитарных ситуаций в Европе в ближайшие годы». По данным Федерального министерства внутренних дел, ему известно о 50 294 военных беженца из Украины, прибывших в Германию. Поскольку пограничного контроля нет, фактическое количество может быть значительно больше.

«Страх Путина перед правдой» еще один материал на первой полосе немецкого издания

«Страх Путина перед правдой»

Путинский режим, завершающий процесс обезвреживания российских СМИ, больше не отказывается от этого. Пакет законов против распространения «фейковых новостей», принятый в прошлую пятницу, позволяет распространять правду из Москвы только в том случае, если наказание не будет драконовским.

Тот, кто хотя бы назвал захватническую войну Путина в Украине, грозит до пятнадцати лет заключения. Иностранные пресс-агентства, вещатели и газеты попросили своих корреспондентов и репортеров покинуть Москву.

Financial Times сообщает, что Украина и Запад «выразили пренебрежение» предложение Москвы о безопасных маршрутах из осажденных городов — после того, как стало ясно, что эти маршруты ведут в Россию или Беларусь. В документе говорится, что эта концепция теперь ведет к «большому страху и ужасным тупикам» для гражданских лиц. Аналогично Financial Times сообщает, что международные рынки были «возмущены» от призывов к дополнительным санкциям по экспорту российской нефти и газа. Цены на ключевое ископаемое топливо в понедельник поднялись до 14-летнего максимума после попыток США запретить России продавать энергоносители в Европе, но упали после того, как эти призывы встретили сопротивление в Германии, пишет газета.

Индия. Премьер-министр Нарендра Моди разговаривал с Путиным о эвакуации студентов

«Новый рывок за газом», направленный на ослабление влияния России на поставку энергоресурсов в Европу, находится в центре внимания первой страницы Daily Mail. В документе говорится, что премьер-министр Борис Джонсон позволит бурение скважин на нефть в Северном море, чтобы Путин не заставлял Запад платить выкуп за ископаемое топливо.

Подпись под фото на первой полосе говорит: «Королева поставила будет в цветах украинского флага, в поддержку Украины», а британцы опасения, что счета за электроэнергию могут достичь 4 тыс. фунтов

Daily Express также обращает внимание на перспективу роста цен на энергоносители в результате вторжения, описывая этот рост как цену, которую мы должны заплатить, чтобы победить Россию. Правительство заявило, что продолжение поставки нефти и газа в Великобританию из России находятся на «срочном рассмотрении» в рамках «жестких санкций» по экономике страны, сообщает газета.

Вдохновившись вирусным видео, на котором ребенок поет культовую песню из «Холодного сердца», скрываясь от обстрела, издание Sun призвало Россию «отпустить ситуацию» в Украине. В газете говорится, что Амелия покорила «сердца миллионов» своим «дерзким» обращением к Путину.

Газета «I» также сосредотачивается на призывах к

Великобритании сделать больше, чтобы помочь беженцам, чувствующим войну в Украине. В документе описывается правительственная схема как «в хаосе», когда люди, желающие приехать в Великобританию, оказались в ловушке во Франции после бегства от «непрерывного российского обстрела», мешающего другим бежать в безопасное место.

Тяжелое положение украинских беженцев, которые не могут приехать в Великобританию из-за отсутствия визы, также заметно на первой странице Daily Mirror, где освещается история двух молодых ребят, путешествовавших «1000 миль от ада» и застрявших в Кале. Министр внутренних дел Прити Патель сказала, что «неправильно говорить, что мы просто возвращаем людей вспять». В статье также сосредоточено на критике таких крупных корпораций, как McDonalds, KFC и Coca-Cola, которые еще не вышли из России, возглавляя историю McShame.

The Times публикует неистовый образ украинки, которая частично ослепла в результате российских обстрелов, когда российский снаряд разорвал ее дом в Харькове, втором по величине городе Украины. Газета пишет, что ужасные ранения, полученные мирными жителями, объясняют ход вторжения «лучше, чем любая военная карта». «Личности войны вылеплены летящими стеклом и горящими осколками», — пишет репортер Энтони Ллойд после посещения местных больниц.

«Вытяни свой палец» это образное выражение в Великоборитании, которое означает приложить все возможные усилия. В заглавии Metro, сообщает о критике реакции правительства Великобритании на растущий кризис беженцев в Украине и Европе от бывшего главы британской армии. Лорд Даннатт говорит, что Великобритания должна сделать больше, чтобы стать «безопасным убежищем» для людей, бегущих от российского вторжения, поскольку министерство внутренних дел сообщает, что в настоящее время было утверждено 300 виз.

Подготовил Сергей Чернявский

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