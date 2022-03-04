Война в Украине, день 9-й: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага

Враг взломал отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяет через них ложь о якобы «капитуляции и подписании мирного договора с РФ». В Одесской области размещались другие сообщения – с призывом к защитникам Одессы сдаться.

Сегодня, 3 марта 2022 года, в центре Одессы собрались представители городских театров. Артисты и музыканты, кукольники и танцоры, солисты и дирижеры… Они пришли с флагами Украины, чтобы обратиться к своим коллегам из страны-агрессора. Может, те не знают всю правду о войне? Может, не хотят ее знать? Может, пора открыть глаза?

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