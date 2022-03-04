Война в Украине, день 9-й: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 марта 2022 года ориентировочно составили:
- личного состава – около 9166 человек;
- танков ‒ 251 единицы;
- боевых бронированных машин ‒ 939 единиц;
- артиллерийских систем – 105 единиц;
- РСЗО – 50 единиц;
- средства ПВО – 18 единиц;
- самолетов – 33 единицы (уточняется);
- вертолетов – 37 единиц (информация уточняется);
- автомобильной техники – 404 единицы;
- легких скоростных катеров – 2 единицы;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ
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