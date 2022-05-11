Война в Украине, день 77-й: вести из «горячих» точек

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил ставшую уже традиционной утреннюю сводку о ситуации на фронте на утро 77-го дня с начала российского вторжения в Украину. Полномасштабная агрессия рф, к сожалению, продолжается.

По данным ВСУ, противник не прекращает наступательные действия на Востоке нашей страны и не отказался от планов установить полный контроль над территориями Донецкой, Луганской и Херсонской областей и обеспечить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Слобожанском направлении враг действует группировкой, состоящей из отдельных воинских подразделений.

Оккупанты пытаются не подпустить украинские войска к границе и ведут разведку к северу и северо-востоку от Харькова.

На Изюмском направлении рашисты сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск пытается взять город Рубежное и населенные пункты Лиман и Северодонецк.

Враг также не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В городе Мариуполе враг блокирует наши подразделения в районе завода «Азовсталь». При поддержке огня артиллерии и танков штурмует завод и наносит ракетно-бомбовые удары.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении враг продолжает обстрелы позиции ВСУ.

На Криворожском направлении противник обстреливает подразделения наших войск артиллерией.

В целях закрепления на захваченной территории рашисты проводят инженерные работы и создают новые позиции в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.

Напряженной остается ситуация в Приднестровье, где подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.

Противник продолжает вести артобстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары, стремясь уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины.

Из-за постоянных обстрелов российскими войсками не представляется возможным провести полноценную эвакуацию гражданских лиц и раненых из зоны боевых действий.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск ВМУ сбили четыре беспилотника типа «Орлан-10». Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ был уничтожен один вражеский вертолет Ми-24.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

На территории Донецкой и Луганской областей за сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники противника.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ситуации в Одессе и одесской области на утро среды, 11 мая 2022 года.

Фото пресс-службы Генштаба ВСУ