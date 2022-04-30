Война в Украине, день 66-й: какова ситуация на фронте

Сегодня, в субботу 30 апреля 2022 года, начались шестьдесят шестые сутки с начаоа войны в Украины против путинских нацистов, вероломно вторгшихся в нашу страну 24 февраля. О ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба ВСУ, полномасштабная вооружанна агрессия рашистов продолжается. Враг пытается взять под полный контроль Восток нашей страны, наносит авиа- и ракетные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории Украины, обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление группировок войск оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

На Северском направлении подразделения врага осуществили обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

На Слобожанском направлении противник пытается удержать занятые позиции и обстреливает позиции ВСУ. В целях усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного военного округа с территории Белгородской области в район города Изюм.

Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, но безуспешно. С целью прикрытия группировок своих войск на Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Удачи нет, боевые действия продолжаются.

На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск.

На Бессарабском направлении без существенных изменений.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов наших войск.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны и сухопутных войск ВСУ сбили один самолет и девять беспилотников оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 14 атак врага, уничтожены 11 танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ