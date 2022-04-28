Война в Украине, день 64-й: враг наступает, но и бит

Генштаб Вооруженных сил Украины уже по традиции военных дней представляет утреннюю сводку с фронтов на утро 64-го дня с начала российского вторжения в нашу страну.

По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает наступательные действия на Востоке Украины, до сих пор не отказавшись от намерений захватить Донецкую и Луганскую области и установить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Также стало известно, что враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям ведутся обстрелы. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений противника не отмечено.

Путем содержания соответствующего комплекта войск, враг пытается не допустить перемещения наших войск на Донбасс.

Продолжаются артиллерийские обстрелы Харькова

Основные усилия оккупанты сейчас сосредоточили на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки оккупанты дополнительно переместили в город Изюм подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении идут бои. Основные усилия противника сосредоточены на оцеплении группировки войск сил обороны Украины.

Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово.

На Авдеевском направлении рашисты ведут обстрелы с целью захвата населенных пунктов Марьинка и Очеретиное.

На Кураховском направлении оккупанты при поддержке артиллерии наступают на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении подразделения противника продолжают демонстрационные действия и маневры, чтобы ввести украинскую сторону в заблуждение и не допустить переброски наших войск на другие направления.

Оккупанты используют аэродром Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредоточены на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Враг штурмом взял район населенного пункта Таврическое, откуда пытается обстреливать позиции наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Враг также провел воздушную разведку в районе населенного пункта Затока с целью корректировки и оценки результатов предыдущего обстрела.

За предыдущие сутки подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ сбили один самолет, одну крылатую ракету и шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Оккупанты несут и на суше: только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены пять танков, одна артиллерийская система, двадцать две единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ