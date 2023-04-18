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Война в Украине, день 419-й: ситуация на фронте и потери врага

Война в Украине, день 419-й: ситуация на фронте и потери врага

Сегодня, во вторник, 18 апреля 2023 года начались четыреста девятнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О ситуации на фронте и о потерях врага информирует Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Есть раненые среди мирного населения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа «Мерлин». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

За прошедшие сутки враг также понес потери в живой силе 470 человек личного состава, потерял 11 бронированных машин, 6 артиллерийских систем и 6 БПЛА.

На различных направлениях фронта ситуация следующая

  • На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник несет значительные потери, но продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
  • На Авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли, в частности, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.
  • На Марьинском направлении отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За сутки произвел более 40 обстрелов населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Берислав, Львов, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Потери россии на 18 апреля

Смотрите подробности о потерях врага в инфографике:

Потери врага 419 день

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Редакция ПРОФИЛЬ

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