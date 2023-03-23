Война в Украине, день 393: о чем информирует Генштаб ВСУ?

Сегодня, в четверг, 23 марта 2023 года, начались триста девяносто третьи сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. О ситуации на утро в этот день сообщает Генштаб ВСУ.

Российская федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны отбиты 83 вражеских атаки на восточном участке фронта.

Рашисты продолжают применять привычную для них тактику террора гражданского населения, обстреливают населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

За минувшие сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью. Российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также враг нанес 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры на Житомирщине и Киевщине. Оккупанты использовали 21 беспилотник (БпЛА) типа «Шахед-136» из Брянской области российской федерации, 16 из этих дронов сбиты. В результате ударов вражеских БпЛА есть погибшие и раненые среди мирных граждан. Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом дальнейших ударов остается по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Архиповка и Михальчина Слобода Черниговской области; Демьяновка, Эсмань, Атинское, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Краснополье на Сумщине и Басове, Гоптовка, Стрелка, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка – Луганской, а также Терны, Колодцы, Северск, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в Бахмуте, Богдановке и Предтечине. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам вблизи линии столкновения, среди них Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа, но безуспешно. Вражеским обстрелам подверглись более 20 районам населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов недалеко от линии столкновения, в частности, Малиновка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Гавриловка, Ивановка, Зеленовка, Днепровский и город Херсон.

В населенных пунктах Решетиловское, Млечное и Константиновка временно занятой территории Запорожской области российские оккупанты совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом покидать свои дома. Указанное косвенно может свидетельствовать о попытках российских оккупантов исключить возможность наблюдения местным населением плановой переброски врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения.

Российская федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшему участию в боевых действиях на территории Украины. Установлено, что за период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области.

За сутки украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, состав боеприпасов и 1 радиоэлектронную станцию врага.

Больше подробностей о потерях врага – в представленной инфографике: