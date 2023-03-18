Война в Украине, день 388: 100 отбитых атак и окопы в Крыму

Сегодня, в субботу, 18 марта 2023 года, продолжаются триста восемьдесят восьмые сутки с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину. О текущей ситуации сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 34 авиационных удара. 11 из них – с применением беспилотников (БпЛА) «Шахед-136». 10 этих БпЛА были уничтожены нашими подразделениями ПВО, но одно, к сожалению, попало в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Также противник нанес один ракетный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них – по населенному пункту Велетенское Херсонской области. Обломками повреждены 7 частных домов и здание местного детского сада. Здесь тоже, к счастью, обошлось без жертв.

Вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям нашими защитниками отражено более 100 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов. Среди них – Стариковое, Волфино и Соляники Сумской области, а также Стрелецкая, Глубокое, Старица, Волчанск, Колодезное, Красное Первое, Кутьковка, Двухлетняя, Западная, Терновая и Тихая на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник в течение предыдущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, в частности, Веселого, Гряниковки, Ольшаной, Крахмального, Берестового, Дибровы и Андреевки Харьковской области; Новоегоровки, Невского, Белогоровки, Новоселовского и Краснопоповки в Луганской области, а также Новоселовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмута. В то же время наши защитники отразили атаки оккупантов в районах Клещиевки и Ивановского. Вблизи линии столкновения враг осуществлял обстрелы таких населенных пунктов, как Миньковка, Орехово-Васильевка, Железнянское, Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Озаряновка, Александро-Шультино, Предтечино и Часов Яр Донецкой области. Всего от обстрелов оккупантов пострадало 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Авдеевка, Марьинка, Северное и Первомайское Донецкой области. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Каменка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Золотая Нива, Парасковеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Победа, Новомихайловка, Новоукраинка, Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское, Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов, Новоданиловка и Степное Запорожской области; Времовка и Новополь Донецкой области; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Ивановка, Никольское, Днепровское, Берегово, Велетенское, Кизомис, Михайловка, Республиканец, Новоберислав, Херсон, Новоселка, Шилова Балка, Одрадокаменка, Николаевка, Тягин Разлив Херсонской области. В общей сложности обстреляны почти 40 населенных пунктов.

Местные так называемые власти на временно оккупированных и захваченных территориях Луганской области заявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого, имеющих паспорта с надписями «лнр» и «российская федерация». Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах.

Между населенными пунктами Ишунь и Военка временно оккупированной территории Автономной республики Крым противник приступил к строительству фортификационных сооружений и окопов. Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и одну позицию развертывания его средства ПВО.

Больше подробностей о потерях врага на утро 18 марта 2023 – в инфографике: