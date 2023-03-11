Война в Украине, день 381: 100 отбитых атак и сбитый беспилотник

Сегодня, в субботу, 11 марта 2023 года, начались триста восемьдесят первые сутки российского широкомасштабного вторжения. Генштаб ВСУ продолжает ежедневно информировать о текущей ситуации.

За прошедшие сутки противник нанес 29 авиационных и 4 ракетных удара по Донецкой области. Также оккупанты произвели 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

Угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

Противник не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка, Елино, Гай и Леоновка Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ходыно и Атинское на Сумщине и Стрелке, Старице, Огурцово, Амбарное, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Каменка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Масютовка, Невское, Кременная, Белогоровка, Спорное и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковки, Масютовки, Кисловки, Песчаного и Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки, Невского и Кузьминого в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия – наши защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Железнянское, Парасковеевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись 19 населенным пунктов, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Озаряновка, Александро-Шультино, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Тоненькое, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки на Донетчине. Вражескии обстреламы, в частности, подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг вел оборону действия. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов, среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Каиры, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Ингулец, Молодежное, Инженерное и Херсон.

В отдельных населенных пунктах временно занятой и оккупированной территории Донецкой области, российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей. Так, во Владимировке полностью запрещен въезд гражданам без регистрации. Установлены блокпосты, местным жителям запрещено передвигаться по улицам.

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и боеприпасов врага.

Больше подробностей о потерях врага с начала войны и по сегодняшний день: