Война в Украине, день 362: о чем сообщает Генштаб ВСУ?

Сегодня, в понедельник, 20 февраля 2023 года – триста шестьдесят второй день с начала полномасштабного вторжения в Украину рашистских террористов. О текущей ситуации на фронте и потерях врага на утро этого дня сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным генштаба ВСУ, российская федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Враг не прекращает попыток уничтожать критическую инфраструктуру нашего государства, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и жилищ мирного населения.

За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 25 авиационных ударов (Луганская, Донецкая и Запорожская области). Совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Угроза нанесения ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, а также Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилья и Покровка – Сумской, а также Стрелка, Старица, Волчанские Хутора, Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Нигово, Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки – Запорожской.

На Херсонском направлении под вражеский огонь попали Херсон, а также Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Пострадали мирные люди.

Рашисты всеми способами оказывают давление на гражданское население на временно захваченных территориях. В отдельных населенных пунктах Херсонской области захватчики обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара – по другим важным объектам противника.

Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и 2 дрона-камикадзе типа «Ланцет-3».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

Информация о потерях врага с начала войны до сегодняшнего дня представлена в инфографике: