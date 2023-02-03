Война в Украине, день 345: Генштаб ВСУ о ситуации в горячих точках

Сегодня, в пятницу, 3 февраля 2023 года, начались триста сорок четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на утро сегодня сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных, 2 из них — по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области, а также 5 авиационных ударов. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданским объектам Херсонщины и Николаевщины. От вражеских ударов погибли и получили ранения мирные граждане.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Враг, неся большие потери, не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Николаевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Курдюмовка на Донбассе.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы Клюсов, Гремяча и Елиного Черниговской области; Муравейные, Толстодубового, Студенко, Екатериновки, Волковки и Волфиного на Сумщине и Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечей, Глубокого, Зеленого, Старицы, Огурцового, Гатища, Волчанская, Волчанских Хуторов, Охримовки и Новомлинского Харьковской.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Голубовка, Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка — Луганская.

На Лиманском направлении обстреляны Терны, Макеевку, Краснопоповку, Диброву и Торское в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Спорное, Белогоровка, Парасковеевка, Веселое, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Тоненькое, Веселое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Богоявленку, Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениям обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйпольское и Каменское в Запорожье, а также Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Гавриловка, Милово, Бургунка, Новотягинка и Кизомис Херсонской области.

Потери врага с начала войны

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники уничтожили российский БПЛА типа Мерлин. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника.

Также Генштаб сообщает о потерях врага по состоянию с начала войны до сегодняшнего дня: