Война в Украине, день 339: о ситуации на передовой о потерях врага

Сегодня, в субботу, 28 января 2023 года, начались триста тридцать девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных ударов, один из них по гражданской инфраструктуре Запорожья, и 26 авиационных ударов и произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в городе Очакове. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Противник продолжает вести наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Рожковичи и Бачевск – Сумской.

На Слобожанском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения. Огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов, в том числе: Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, это Ивановка, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении обстреляны районы более 40 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Верхнекаменное, Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск, Дружба, Северное, Железное и Торецк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Веселое, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву.

На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времевка и Новополь на Донечине, а также Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Староукраинка, Волшебное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. В общей сложности более 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА типа «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы.