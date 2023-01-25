Война в Украине, день 336-й: ситуация на фронте и потери россии

Оперативная информация по состоянию на утро 25 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Сводка Генштаба Украины

Слава Украине! Начались триста тридцать шестые сутки русского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Также произвел более 100 обстрелов из РСЗО.

Высока угроза российских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Враг, понеся многочисленные потери, все же не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Волшебное Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелы подверглись районам более 40 населенных пунктов. Среди них Хреновка и Карповичи Черниговской области; Глухов, Бояро-Лежачие, Атинское, Соляники и Павловка Сумской области, а также Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Площадка, Краснопоповка, Невское, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое влияние неприятеля попали более 30 населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Краснополовка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении от огня оккупантов пострадали Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Михайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них — Староукраинка, Железнодорожное, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Золотая Балка, Михайловка, Новоберислав, Одрадокаменка, Ивановка, гигантский Херсонской области и город Херсон, где захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику.

Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании «вагнер». Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных. Наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

Из Каховки на Херсонщине оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы в город Геническ Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время наши защитники уничтожили СУ-25, 3 ударных российских вертолета КА-52, 3 БПЛА типа «Орлан», 1 – типа «Мерлин» и 1 БПлА типа «Ланцет».

Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.

Потери россии в Украине на 25 января

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.23 ориентировочно составили / 24.02.22

личного состава / personnel ‒ около/ about 123080 (+910) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3161 (+9) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6307 (+23) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2154 (+6) ед,

РСЗО / MLRS – 450 (+2) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 220 (+0) ед,

самолетов / aircraft – 290 (+1) ед,

вертолетов / helicopters – 281 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1902 (+5),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 749 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4967 (+23) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 194 (+0).