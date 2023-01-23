Война в Украине, день 334-й: Силы обороны уничтожили вражеское судно

Оперативная информация по состоянию на утро 23 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Сводка Генштаба

Слава Украине! Начались триста тридцать четвертые сутки русского широкомасштабного вторжения.

Угроза российских ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия в Бахмутском направлении. В других направлениях – ведет оборону.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлинск, Старица и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синьковка, Крахмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Верхнекаменное, Краснополевка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка и Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении, в частности, обстрелам из РСЗО подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.

С 18 по 21 января текущего года в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыли пополнение живой силы оккупантов. Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили.

Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из российской федерации.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БПЛА «Орлан-10». Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.

Потери россии в Украине на 23 января

Силы обороны Украины уничтожили еще один российский катер. Другие подробности Генштаб пока не сообщает.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.23 ориентировочно составили / 24.02.22 23.01.23

личного состава / personnel ‒ около/ about 121480 (+720) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3150 (+5) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6276 (+8) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2146 (+2) ед,

РСЗО / MLRS – 447 (+2) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 220 (+0) ед,

самолетов / aircraft — 287 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1894 (+2),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 749 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4936 (+4) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 193 (+0).