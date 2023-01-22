Война в Украине, день 333-й: ситуация на фронте и потери россии

Оперативная информация по состоянию на утро 22 января 2023 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Слава Украине! Начались триста тридцать третьи сутки русского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также произвел 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовской Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Бруски Черниговской области, Сопич – Сумской, а также Ветеринарное, Стрелка, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелов подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку, Червонопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения понесли позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском — обстреляны Богоявленко и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Времовка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленая Роща и Новоселка на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 — по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения захватчиков.

Потери армии оккупантов из россии:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.23 ориентировочно составили / 24.02.22:

личного состава / personnel ‒ около/ about 120760 (+600) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 3145 (+5) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 6268 (+12) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 2144 (+9) ед,

РСЗО / MLRS – 445 (+2) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 220 (+0) ед,

самолетов / aircraft — 287 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 1892 (+1),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 749 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4932 (+14) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 193 (+0).