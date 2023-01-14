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Война в Украине, день 325-й: где ВСУ отбили атаки оккупантов?

Война в Украине, день 325-й: где ВСУ отбили атаки оккупантов?

Сегодня, в субботу, 14 января 2023 года, начались триста двадцать пятые сутки российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на фронте в это утро докладывает Генштаб ВСУ.

Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения, тем самым нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 – по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.

Опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла по всей территории Украины. В этой связи в Генштабе призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Противник и далее сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка – Сумской и Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелка, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двухлетняя и Григорьевка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Невское и Краснопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении под огонь врага попали Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Верхнекаменское, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись, в частности, Золотая Балка, Гавриловка, Львов, Садов и Херсон.

Оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В частности, в населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года задержаны и вывезены в неизвестном направлении 3 гражданских лица.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 состава боеприпасов, а также 2 других важных объекта противника.

Потери врага на утро 14 января 2023

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Редакция ПРОФИЛЬ

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