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Война в Украине, день 297: сводка с фронта

Война в Украине, день 297: сводка с фронта

Сегодня, в субботу, 17 декабря 2022 года, начались двести девяносто седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на фронте к утру этого дня сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Площанка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

В то же время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбино и Кондратовка на Сумщине и Стрелеча, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Владимировки и Стельмаховки – Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы позиций наших войск вблизи Макеевки, Площанки, Краснопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Железное, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг нанес огневое поражение вблизи населенных пунктов Богоявленка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает уничтожать из артиллерии гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстреляно более 35 населённых пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское и Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон и Милово в Херсонской области.

Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным местным оккупантам предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.

В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству российской федерации.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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