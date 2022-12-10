Война в Украине, день 290: какая ситуация на фронте?

Сегодня, в субботу, 10 декабря 2022 года, начались двести девяностые сутки с начала российского широкомасштабного вторжения. Генштаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетным ударам врага подверглись населенные пункты Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Ходино и Басовка Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворичная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка – Донецкой области.

На Бахмутском направлении под огневое поражение рашистов попали районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы недалеко от Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времевки и Новополя Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огневые удары по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, недалеко от линии столкновения. Артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Чернобаевка и Херсон, пострадали мирные жители.

Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого «дружественного огня». Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили четыре пункта управления и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.