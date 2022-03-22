Война в Украине, день 27-й: продовольствия у оккупантов осталось на 3 дня – Генштаб ВСУ

Сегодня, во вторник, 22 марта 2022 года, пошли 27-е сутки со дня вероломного вторжения России в Украину и героического противостояния украинского народа нацистским оккупантам. Об обстановке на фронтах на утро 27-го дня войны информирует Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ВСУ, существенных изменений в положении и характере действий сил обороны на протяжении последних суток не отмечено. Тем не менее, Вооруженные силы и другие составляющие Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи, и преуспели на отдельных направлениях.

Подразделениями Воздушных сил ВСУ и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага: 1 самолет, 6 беспилотников и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.

Кроме того, украинская авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

При этом у противника наблюдаются существенные проблемы с обеспечением своих войск. По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось.

В то же время российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу о необходимости принятия участия в войне с Украиной с личным составом вооруженных сил республики Беларусь.

В Ахтырском районе Сумской области около 300 российских военнослужащих отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и на 70 единицах техники, покинули район проведения операции.

На временно оккупированных территориях Луганской области ввиду больших потерь в живой силе противник продолжает проводить мобилизацию граждан «ЛНР». Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей. Показательно то, что мобилизация проводится хаотично, люди, которых мобилизуют, распределяются не по специальностям, большинство из них нет имеет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы. С гражданами, имеющими российские паспорта, подписываются контракты, а тех, у кого есть только паспорт псевдореспублики, оформляют как добровольцев.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 бронетранспортера, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер «Раптор» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Леер-3».

Фото с Facebook-страницы Геншраба ВСУ