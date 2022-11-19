Война в Украине, день 269: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Сегодня, в субботу, 19 ноября 2022 года, начались двести шестьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. О ситуации на фронте сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Сейчас противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

За минувшие сутки враг нанес 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Атинское и Нововолодимировка Сумской области;

– из минометов и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Атинское и Нововолодимировка Сумской области; на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелковая, Старица, Огурцово, Охримовка и Зарубинка на Харьковщине;

– из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелковая, Старица, Огурцово, Охримовка и Зарубинка на Харьковщине; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площанка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

– из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площанка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Соледарь, Спорное тв Яковлевка в Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Соледарь, Спорное тв Яковлевка в Донецкой области; на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

– из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времевка и Угледар на Донетчине и Каменское Запорожской области;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времевка и Угледар на Донетчине и Каменское Запорожской области; на Криворожском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Милово и Красный Маяк;

– из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Милово и Красный Маяк; на Херсонском направлении – из танков и артиллерии, в районах Антоновки, Берислава, Одрадокаменки, Чернобаевки и Херсона.

По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых – недавно мобилизованные.

Подтверждено огневое поражение района сосредоточение противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.

О потерях врага по состоянию на утро сегодняшнего дня можно судить по представленной инфографике: