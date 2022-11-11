Война в Украине, день 261: освобожденных земель все больше

Сегодня пятница, 11 ноября 2022 года – двести шестьдесят первые сутки героического противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению. Силы обороны продолжают освобождение украинских земель, сообщает Генштаб ВСУ.

В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении 9 ноября этого года было освобождено 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное. Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности результаты будут обнародованы позже.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки рашисты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных беспилотников (БПЛА) с территории и воздушного пространства республики.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка на Сумщине;

– из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка на Сумщине; на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцовое, Анискино, Ольховатка;

– из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцовое, Анискино, Ольховатка; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское; на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

– из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск; на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.

На Южнобужском направлении артиллерийские обстрелы велись по населенным пунктам Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусеевка Днепропетровской области.

Российские захватчики продолжают грабить населенные пункты, из которых отступают. Враг также пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонщины.

Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населённых пунктов на временно занятых противником территориях Херсонской области. В поселке Зеленовка рашисты запретили местным жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей. В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 10 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и 2 других важных военных объекта российских оккупантов.