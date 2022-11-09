Война в Украине, день 259: что сообщают ВСУ?

Сегодня, 9 ноября 2022 года, начались двести пятьдесят девятые сутки героического противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению.

По информации Генштаба ВСУ, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опросное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка на Донетчине.

Враг ведет обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и проводит воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты нанесли удары по районам более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя рашистам инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики. По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве «братской» помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил российской федерации до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и прочую экипировку.

В составе пограничных войск республики беларусь создаются подразделения операторов ударных беспилотников (БПЛА).

Правоохранительные органы республики беларусь ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или критикующих власть или так называемую специальную военную операцию российской федерации в Украине.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Поповка Сумской области;

– из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Поповка Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Милово и Старица Харьковской области;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Милово и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области;

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клещеевка, Майорск, Опросное, Северное и Соледар Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клещеевка, Майорск, Опросное, Северное и Соледар Донецкой области; на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области;

– из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области; на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времевка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Владимировка, Времевка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области; на Запорожском направлении – из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Степное и Чаривное Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районам более 30 населенных пунктов, расположенных вблизи линии столкновения. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.

По уточненной информации, подтверждено поражение подразделений противника на временно оккупированной территории Запорожской области. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили на разных направлениях 5 БПЛА «Ланцет» и 4 «Орлана». Также наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Больше подробностей о потерях врага – в представленной инфографике: