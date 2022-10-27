Война в Украине, день 246-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 27 октября 2022 года по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести сорок шестой день героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты продолжают разрушать критическую инфраструктуру и жилье гражданских граждан.

В течение суток противник нанес 18 авиационных и 4 ракетных удара, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали города Купянск, Дружковка и Запорожье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – с территории Российской Федерации, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелка, Двуречная, Каменка, Красное и Старица;

на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка;

на Лиманском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекаменное и Заречное;

на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении противник наносил огненное поражение в районы населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново.

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье.

на Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад. У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства.

Враг продолжает работу по восполнению потерь. По имеющейся информации, представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях Ульяновска. Большинство лиц указанной категории, которые соглашаются воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага 25 октября в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Потери личного состава уточняются.

В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области, в течение 24-25 октября, было доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для оказания помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и зенитного ракетного комплекса. За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 (19, по информации Командования воздушными силами) ударных БПЛА врага.

Воины ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.