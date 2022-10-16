Война в Украине, день 235-й: что происходит на фронте

Оперативная информация по состоянию на утро 16 октября 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Начались двести тридцать пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись объектам и мирным гражданам в районах более 30 населенных пунктов. В частности, это – Никополь и Шахтерское Днепропетровской области; Глушковка Харьковской области; Орехов и Малые Щербаки Запорожской области; Дмитровка – Киевской; Белогорка в Херсонской области и Угледар в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА «Shahed -136» с территории республики Беларусь.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Покровка Сумской области. Использовал и ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Огиревце, Старица, Гатище, Песчаное, Каменка и Двуречная;

на Краматорском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоегоровка, Раздолевка и Серебрянка;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них — Угледар, Времовка, Прасковьевка, Пречистовка и Щербаки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Нарушения норм интернационального гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для русских оккупационных войск. В населенном пункте Рубежное Луганской области, прибывшие на усиление группировки военнослужащие из чеченской республики, начали выселять гражданских граждан из частных помещений для размещения своих офицеров.

По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Марфополь Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В населенном пункте Токмак уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В населенном пункте Пологи – до 30 раненых оккупантов. В Каменце-Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника. Число погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Торское и Спирное на Краматорском направлении, Берестово, Соледар и Бахмут на Бахмутском направлении и Марьинка, Победа и Невельское на Авдеевском направлении.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили 6 БпЛА и 1 вертолет врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.