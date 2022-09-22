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Война в Украине, день 211-й: что происходит на фронте?

Война в Украине, день 211-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 22 сентября 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Слава Украине! Начались двести одиннадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Северск, Марьинка, Веселое, Нескучное, Егоровка, Безымянное, Белогорка, Миролюбовка и Высокополье.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных калибров:

  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Гута-Студенецкая Черниговской области;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Мороховец, Гатище, Волчанск, Каменка, Купянск и Осыково;
  • на Краматорском направлении – Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Александровка, Яровая, Пришиб, Диброва, Донецкое и Райгородок;
  • на Бахмутском направлении – Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Раздолевка, Опросное, Яковлевка, Белогоровка и Майорск;
  • на Авдеевском направлении – Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Марьинка и Водяное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлении огневому воздействию подверглись около 16 населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Гуляйпольское, Нескучное, Времовка и Новополь.
  • На Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА.

Нарушение норм международного гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях. Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области. В Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.

За минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 41 удар по враждебным позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника. В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складах боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии.

потери россии на 22 сентября

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Редакция ПРОФИЛЬ

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