Война в Украине, день 175-й: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Начались сто семьдесят пятые сутки с начала войны в Украине. О ситуации на фронте на утро среды, 17 августа 2022 года, сообщает Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С территории республики Беларусь, российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Житомирской области. Сохраняется угроза последующих ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг не прекращает обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг с целью корректировки огня артиллерии и определения позиций подразделений Сил обороны продолжает активно вести разведку при помощи беспилотников. Совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Харькова, Петровки, Дементиевка и еще 18-ти населенных пунктов.

Нанес авиаудары возле Старого Салтова и Мосьпанова. Ведет наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки, бои продолжаются. Оккупанты дистанционно минуют местность – на этот раз возле Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бражковка, Большая Камышеваха, Дибровно, Вернополье и Мазановка. Провел дистанционное минирование местности вблизи Довгенького. В районе Богородичного пытался вести наступательный бой, но успеха не добился и отошел. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

На Краматорском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение войск. На Краматорском зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звановки. Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты решили наступать, но понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцева, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия неподалеку от Железного, Шумов и Зайцева, но безуспешно, отошел. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении из танков и артиллерии разных типов обстреляны территории вблизи Авдеевки, Марьинки, Нью-Йорка, Александрополя, Песков, Водяного, Опросного и Невельского.

Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Вел воздушную разведку возле Красногоровки и Опросного. Пытается вести штурмовые действия в районе Опросного, бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Новоселка, Новомихайловка, Павловка, Богоявленка, Солнцовка, Степногорск, Шевченко, Угледар, Бурлацкое, Волшебное, Железное Лукьяновское, Орехов, Времовка, Полтавка, Новополь и Новоандреевка.

Нанес авиаудары вблизи Владимировки, Новоселки и Щербаков. Вел наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, получил жесткий отпор и отошел. Продолжаются боевые действия возле Новомихайловки.

Оккупанты заминировали местность в районах Инженерного и Украинского.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении подразделений сил обороны Украины.

Враг принимает меры по восполнению потерь. Совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах Николаева, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Оккупанты нанесли авиаудары и вели наступательные бои недалеко от Белогорки. Но украинские воины заставили врага бежать. Противник продолжает ведение разведки беспилотными летательными аппаратами.