Война в Украине, день 131-й: бои за Славянск и ракетная угроза в Черном море

Сегодня, в понедельник, 4 июля 2022 года, начались сто тридцать первые сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению русских фашистов. О текущей ситуации на всех направлениях фронта докладывает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По информации Генштаба ВСУ, ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не претерпела. На последнем с территории Курской области агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения наших позиций в районах населенных пунктов Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника при поддержке армейской авиации пытается не допустить перехода ВСУ в наступление. В направлении населенного пункта Прудянка украинские воины решительно подавили враждебную попытку штурмовых действий.

В целях нарушения системы управления и связи Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Идут бои.

Враг осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступления. С этой целью перемещена батальонная тактическая группа из района города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений сил обороны на границу Северск – Федоровка – Бахмут.

На Краматорском направлении, после проведения артиллерийской подготовки, враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спирное и в районе Углегорской ТЭС.

При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спирно, Клиново и Майорск, но без успеха.

На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марьинка. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник систематически обстреливает позиции наших войск с тем, чтобы не допустить их переброску на другие направления.

На Южнобужском и Таврическом направлениях основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

В рамках логистического обеспечения войск с территории временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию «Каланчак» (Мирное, Херсонская область) перемещено 17 вагонов с боеприпасами.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения небезуспешно продолжают огневое поражение складов боеприпасов и скоплений живой силы и военной техники российских оккупантов.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ