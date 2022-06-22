Война в Украине, день 119-й: о ситуации на утро 22 июня

Сегодня, в среду, 22 июня 2022 года, начались сто девятнадцатые сутки со дня начала войны в Украине, развязанной путинскими нацистами. О ситуации на фронте информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, рашистские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашей страны.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь сосредотачивают основные усилия на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране границы.

На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Также агрессор интенсивно обстреливал из артиллерии позиций украинских войск вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.

На Славянском направлении оккупанты пытаются создать условия для наступления на город Славянск, а также ведут штурмовые действия и совершают обстрелы из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.

Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецком, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС, а также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений ВСУ.

Велись обстрелы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе, был нанесен авиаудар вблизи Красногоровки.

На Южнобужском направлении противник пытается не допустить наступления наших войск. Активных действий не вел. Велись обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврическое, Шевченково, Киселевка, Квитневое. Кроме того, враг нанес авиаудар вблизи Белой Криницы.

Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершают авиаудары по враждебным позициям. Ликвидировано около 10 боевых бронированных машин, живая сила противника и уничтожены несколько складов боеприпасов. Удачно продолжает боевую работу и наша артиллерия.