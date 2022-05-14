Война в Украине: что происходит на фронте на 80-й день рашистского вторжения

Сегодня, в субботу, 14 мая 2022 года, начались 80-е сутки героического противостояния Украины военному вторжению россии. Вооруженная агрессия продолжается. О ситуации на передовой информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

По данным ВСУ, не прекращаются боевые действия на востоке нашей страны. Наибольшую активность путинские оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях.

Между тем, сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы.

На Северском направлении противник обеспечивает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия были направлены на отводе своих войск от города Харькова и удержании ранее занятых позиций.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка.

Также рашистские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием беспилотников «Орлан-10» в районах населенных пунктов Изюм, Капитоловка и Диброва Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям ВСУ.

Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. Удачи нет.

В городе Мариуполе враг продолжает блокировать подразделения украинских войск в районе завода «Азовсталь» и наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

На Запорожском направлении враг пытается удержать захваченные территории.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки ВСУ отбили 10 вражеских атак, уничтожили 5 танков, 5 артиллерийских систем, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа «Орлан-10».

Общие потери врага станут известны позже.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ