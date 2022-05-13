Война в Украине, 79-е сутки: утренняя сводка с фронта

Сегодня, 13 мая 2022 года, пошли 79-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. О ситуации в горячих точках информирует Генштаб ВСУ.

По официальным данным, противник не прекращает ведение наступательных действий на востоке нашей страны и одновременно поддерживает напряженность на территориях непризнанного Приднестровья и Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Основные усилия подразделений вооруженных сил республики Беларусь были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, противник перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для наращивания провокационных обстрелов приграничных населенных пунктов Черниговской области.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил. Основные усилия рашисты сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.

В Воронежской и Белгородской областях российской федерации продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы.

На Донецком направлении противник пытается установить полный контроль над населенным пунктом Рубежное.

На Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, но безуспешно.

На Кураховском направлении враг наступал в сторону населенного пункта Марьинка.

Продолжается обстрел Мариуполя и блокирование подразделений наших войск в районе завода «Азовсталь». В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц враг применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время, полагают в Генштабе.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением беспилотников.

На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не вели, обстреливали подразделения ВСУ из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

За прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск, воздушных сил и десантно-штурмовых войск ВСУ сбили 5 беспилотников типа «Орлан-10», один вертолет Ка-52 и одну крылатую ракету.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

Только на Донецком и Луганском направлениях защитники Украины отбили за сутки 18 атак врага, уничтожили 13 танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей противника.

Враг несет потери и по другим направлениям. Общие цифры станут известны позже.

Фото Генштаба ВСУ