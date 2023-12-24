Война в Украине 669 день: Генштаб ВСУ о событиях на фронте и потерях врага

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 15 ударных БПЛА уничтожены.

За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиационные удары получили: Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силы ПВО сбили одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 2 разведывательных БпЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.

Кроме того, за сутки наши Силы обороны уничтожили 800 оккупантов, 4 танка, 28 артиллерийских систем, 26 единиц автомобильной и 6 – специальной военной техники.

Больше подробностей – в представленной инфографике: