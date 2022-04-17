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Война в Украине, 53-й день: российские вояки жалуются на технику и питание

Война в Украине, 53-й день: российские вояки жалуются на технику и питание

Сегодня, в воскресенье 17 апреля 2022 года, пошли 53 сутки с начала полномасштабного вторжения войск рф на территорию Украины и героического противостояния украинского народа рашистским захватчикам.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины представляет традиционную утреннюю сводку с фронтов.

Согласно официальным данным, по состоянию на утро сегодняшнего дня, россия перемещает свои войска в Украину с территорий Курской, Брянской и Воронежской областей. А у находящихся на украинской территории подразделений противника наблюдаются серьезные проблемы с обеспечением. В то же время враг сумел накопить значительные запасы боеприпасов.

При этом, отмечают в Генштабе ВСУ, в подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, а морально-психологическое состояние российских вояк остается на низком уровне. Они постоянно жалуются на отсутствие ротации, постоянно выходящую из строя технику, качество поставляемого топлива и питание.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории рф по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю и проводил штурмовые действия в районе морского порта.

Также, по данным ВСУ, идет подготовка к проведению десантной морской операции. Эта информация сейчас уточняется.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредоточил усилия на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации, в непризнанной так называемой «Приднестровской Молдавской республике» прошла проверка боеспособности отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР, с участием представителей службы безопасности россии. Как выяснилось, проверяемые подразделения к ведению боевых действий не готовы.

На временно оккупированных территориях Украины захватчики занимаются мародерством и продолжают насильственные действия по отношению к гражданскому населению. Эти действия поощряются их военным командованием.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отбили 10 атак врага, уничтожили 15 танков, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники, а также 3 артиллерийских системы противника.

Группировка Воздушных сил ВСУ за сутки сбила один вражеский самолет, один вертолет, 5 беспилотников и 6 крылатых ракет.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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