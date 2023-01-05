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Война в Украине, 316-й день: Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте и потерях врага

Война в Украине, 316-й день: Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте и потерях врага

Сегодня, в четверг, 5 января 2023 года, начались триста шестнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

По информации Генштаба Вооруженных сил нашей страны, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня, в частности, гражданскую инфраструктуру городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь на Днепропетровщине и Херсон. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площадка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Польша. Донбасе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Каменская Слобода Черниговской области; Кустыно, Майское и Павловка на Сумщине и Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них – Ивановка, Купянск, Двухлетняя, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности, это – Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневому воздействию врага подверглись районы более 45 населенных пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Полтавка, Гуляйпилское, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Херсон, Новоселка, Тягинка и Садовое.

Идет принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле русской федерации. Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов российской федерации.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны произвели огневое поражение 3 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага.

Потери врага на утро 5 января 2023 года:

Потери врага на 5 января 2023

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