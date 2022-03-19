Война в Украине, 24-е сутки: ликвидирован российский генерал

Сегодня, в субботу, 19 марта 2022 года, начались 24-е сутки героического противостояния украинского народа военному вторжению путинских захватчиков. О ситуации на фронтах на утро сегодняшнего дня информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно представленным данным, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. ВСУ и другие подразделения сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, пытавшегося удержать захваченные рубежи.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага – 2 самолета, 3 вертолета, 3 беспилотных летательных аппарата и 4 крылатые ракеты.

Также в течение суток украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской областях, потери врага пока уточняются.

Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, ликвидирован командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Исходя из того, что врагу причинен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическое руководство страны-агрессора примет решение о внесении изменений в существующее законодательство и будет начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны. В целях оправдания таких действий не исключается осуществление ряда провокаций на территории РФ с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан.

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих вооруженных сил РФ и росгвардии. Так, в белорусском городе Гомеле для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Также фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

Враг продолжает нести существенные потери. Есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне против Украины.