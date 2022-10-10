Война в Украине, 229-й день: враг свирепствует, а наша авиация делает успехи

Сегодня, в понедельник, 10 октября 2022 года, 229-й день с начала войны украинцев с рашистскими агрессорами. О ситуации на фронте на утро этого дня информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

По официальным данным, противник продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также рашисты обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, враг наносит удары по критической инфраструктуре и жилым кварталам.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате, за минувшие сутки, пострадала инфраструктура и мирные граждане более 30 населенных пунктов. Среди них – Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и Благодатовка.

Для ударов по Запорожью противник использовал семь зенитных управляемых ракет. В который раз пострадала критическая инфраструктура города и жилье мирных граждан.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Поповка, Стариковое, Ворожба, Янжуловка и Мирополье;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Поповка, Стариковое, Ворожба, Янжуловка и Мирополье; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Малые Проходы, Волчанск, Каменка, Двуречная и Гриньковка; на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Первомайское, Северск, Макеевка, Новоегоровка, Стельмаховка, Терны, Торское и Заречное. Также в районе населенного пункта Сватово враг взорвал железнодорожный и автомобильный мостовые переходы;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Первомайское, Северск, Макеевка, Новоегоровка, Стельмаховка, Терны, Торское и Заречное. Также в районе населенного пункта Сватово враг взорвал железнодорожный и автомобильный мостовые переходы; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Раздоловка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменное, Зайцево, Красная Гора, Соледарь. Кроме того, оккупанты заминировали местность в районе Берестового;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения, в частности, в районах населенных пунктов Раздоловка, Серебрянка, Белогоровка, Верхнекаменное, Зайцево, Красная Гора, Соледарь. Кроме того, оккупанты заминировали местность в районе Берестового; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Водяное, Первомайское, Пески, Красногоровка и Марьинка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от огня противника пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новополь, Шахтерское, Малые Щербаки, Большая Новоселка, Малиновка и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районы более 25 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Недалеко от Дудчан враг задействовал ударный беспилотник (БПЛА). Всего на указанном направлении оккупанты совершили до 30 вылетов БПЛА с целью ведения воздушной разведки.

Критическая ситуация складывается в 127-м стрелковом полку так называемого 1-го армейского корпуса. Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49-й армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях. Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы российской федерации о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие в лучшем случае экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за предыдущие сутки сбили 1 самолет врага Су-25, 3 БПЛА и 3 управляемых авиационных ракеты Х-59.