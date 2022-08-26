Война в Украине, 184-й день: артобстрелы, беспилотники и морская разведка

Генштаб Вооруженных сил Украины уже по сложившейся традиции военных лет информирует о ситуации на утро пятницы, 26 августа 2022 года, 184-го дня с начала полномасштабной военной агрессии рф на территории нашей страны.

По официальным данным, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял из ствольной артиллерии объекты гражданской инфраструктуры возле сел Шалыгино, Шевченково и Екатериновка Сумской области.

На Харьковском направлении рашисты вели артобстрелы районов населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяже, Мосьпаново, Гусаровка, а также ведут воздушную разведку при помощи беспилотников и корректировку огня.

На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал производить огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении враг вел обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.

На Бахмутском направлении от вражеских обстрелов пострадали районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, но успеха не добился.

На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опросного.

На Новопавловском направлении подразделения противника продолжали огненное поражение территорий возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.

На Запорожском направлении враг из имеющегося вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточил на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. Осуществил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка русских оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке.