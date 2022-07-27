Война в Украине, 154-й день: враг пытается штурмовать, но безуспешно

Сегодня, в среду, 27 июля 2022 года, начались сто пятьдесят четвертые сутки с начала войны в Украине. О ситуации на фронте информирует Генштаб ВСУ.

По официальным данным, российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы Николаевки, Толстодубового, Волфиного, Сеньковки и ряда других населенных пунктов. Кроме того, периодически производит воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова и населенных пунктов Чугуев, Шевеловка, Краснополье. При помощи наведенных через водные препятствия понтонных переправ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чеполь, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и других.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудар у Серебрянки. Активно задействовал беспилотники. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, но безуспешно, отошел.

На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, в частности, в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледар, безуспешно. Провел разведку боем у Семигорья. Потерпел огневое поражение и потери и отошел. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опросное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и ряд других. В районе Павлограда зафиксирован вражеский беспилотник.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Для ведения воздушной разведки, активно использует беспилотники.

Также противник систематически обстреливал районы населенных пунктов Осокоровки, Трудолюбовки, Токарева, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупаревого. Нанес авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки.

Противник вел штурмовые действия в районе Белогорки, которые не увенчались успехом.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по ведению разведки, ракетным ударам по объектам на территории Украины, а также блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.