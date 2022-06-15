Война в Украине, 112-й день: бои на востоке и носители ракет в Черном море

Сегодня, в среду, 15 июня 2022 года, пошли 112-е сутки с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины и начала героического противостояния украинцев путинским захватчикам. Оперативной информацией о ситуации на фронте делится Генштаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки и инженерном оборудовании позиций. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области. Вел воздушную разведку беспилотниками вблизи Серединой Буды Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к государственной границе. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка и нанес авиаудар неподалеку от Мосьпанового. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск. Также рашисты обстреляли при помощи артиллерии районы населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Был нанесен авиаудар вблизи Гусаровки. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина воины ВСУ успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

На Донецком направлении враг цинично обстрелял из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не вели. Вели артобстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маяков и Закотного.

На Северодонецком направлении противник стрелял по позициям ВСУ из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.

Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковке, идут бои.

На Бахмутском направлении враг вел артобстрелы наших позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки. Наступление противника благодаря действиям наших воинов в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел. Сейчас перегруппировывается для возобновления наступления. Противник также вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении защитники Украины отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий рашисты не вели, но обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Красное и Новоселко, а также нанесли авиаудар неподалеку от Каменского.

На Южнобужском направлении враг обстрелял населенные пункты Тополиное, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанес авиаудар вблизи Княжевки.

Россия продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя ракет типа «Калибр».

Фото с Fscebook-страницы Генштаба ВСУ