Война в Украине, 101-й день: штурм Северодонецка и страх перед возмущенными херсонцами

В субботу, 4 июня 2022 года, начались сто первые сутки с начала российского военного вторжения в Украину и героического противостояния нашего народа путинским оккупантам. Генштаб Вооруженных сил Украины докладывает об обстановке на фронте на утро сегодняшнего дня.

По информации ВСУ, оккупанты не прекращают наступать на востоке нашей страны и продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Северском направлении противник активных действий не вел. В целях усиления определенных участков границы и сковывания действий наших войск противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил рф в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповато отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).

На Харьковском направлении основные усилия рашистов сосредоточены на содержании занятых рубежей. Продолжаются обстрелы в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Старый Салтов и Черкасские Тишки. Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач.

На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушуваха, Татьяновка и Дибровно. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, но без успеха. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья, понес потери.

На Донецком направлении враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения при помощи минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Основные усилия сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.

Оккупанты вели наступление в направлении населенного пункта Устиновка, но безуспешно.

На Бахмутском направлении враг при поддержке артиллерии ведет наступление, успеха нет, по результатам огневого поражения от украинских подразделений отошел.

На Лиманском направлении, в районе населенного пункта Старый Караван, оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

Темп продвижения вражеских подразделений во время боевых действий на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону и пытается вести огненное поражение наших подразделений.

Захватчики боятся сопротивления местного населения, нарастающего в частности в Херсонской области. Оккупационное руководство передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

На Бессарабском направлении, а также Черноморской и Азовской морских операционных зонах ситуация без существенных изменений.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, тактический разведывательный беспилотник «Элерон» и два беспилотника типа «Орлан-10».