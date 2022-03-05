Война в Одессе: ракетный удар по Великодолинскому и шторм мешает десанту

Враг не оставляет Одессу и область в покое. Утром 5 марта крылатая ракета попала в объект инфраструктуры в Великодолинском. А вот планы агрессоров высадить десант сильно осложняет погода на море.
Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Российские агрессоры провели ракетный обстрел пгт. Великодолинсоке в Одесской области. По предварительным данным, разрушен объект критической инфраструктуры. Погибших и раненых нет.
Также Сергей Братчук рассказал, что корабли российских войск проводят перегруппировку и в связи с непогодой отошли с морского рейда Одессы. Тем не менее угроза высадки десанта остается.
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