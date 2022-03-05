Война в Одессе: ракетный удар по Великодолинскому и шторм мешает десанту

4 марта сотрудники ГСЧС в Одесской области обезвредили наразорвавшиеся элементы кассетной бомбы в селе Беленькое, а также 2 авиабомбы в Затоке.

У центрального входа на одесский ж/д вокзал – полно машин. Здесь и таксисты, привычные на этом месте, и оставленные на время автомобили провожающих. Женщины и дети отъезжают, мужчины – провожают родных. Звучат слова прощания, гораздо более сердечные, чем обычно. Все чаще говорят «Мирного неба!» и «Береги себя».

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