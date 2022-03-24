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Война в Одессе 24 марта: утренний обстрел с моря и сбитая крылатая ракета

Война в Одессе 24 марта: утренний обстрел с моря и сбитая крылатая ракета

Воздушных тревог в Одессе 24 марта было немного, зато те, что были – несли опасность. Город с моря обстрелял российский корабль, а в одесском небе наше ПВО сбило крылатую ракету агрессоров.

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Об итогах очередного дня войны одесситам и жителям области рассказал руководитель Одесской военной администрации Максим Марченко.

Он сообщил, что утром 24 марта российский военный корабль попытался обстрелять Одессу из артиллерии, но, к счастью, все снаряды упали в море. Захватчики так и не осмелились подойти к городу ближе.

Затем по Одессе была выпушена крылатая ракета морского базирования. Но ее удалось сбить нашим силам противовоздушной обороны.

Что касается морского десанта противника, его вероятность снижается с каждым днем. Мало того, что морские пехотинцы противника понесли огромные потери в сухопутных боях под Николаевом и Мариуполем. Так еще и сегодня утром украинская армия одним точным ракетным ударом вывела из строя целую группировку российских десантных кораблей в Бердянске.

Самый крупный из них – «Орск», взорвался и затонул, еще два, с пожарами на борту, удрали из Бердянска прочь. Вряд ли в ближайшее время они смогут выполнять боевые задачи.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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