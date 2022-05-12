Война, день 78-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 12 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Начались семьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнение задач по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Беларуси.

На пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах севернее города Харькова враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.

На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка.

На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории российской федерации в направлении Кременной опрокинул технику понтонно-мостового парка.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Кудряшевка, Северодонецк, имеет частичный успех.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовка и Новокалиново.

На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода «Азовсталь». Противник не прекращает наносить авиационные удары.

На Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.

В Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск. С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны противник ведет воздушную разведку, в том числе и с внедрением БпЛА.

Кроме того, на Николаевском направлении, в районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

На Таврическом направлении русские войска производили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск.

На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и одна зенитная установка противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА типа «Орлан-10».

Противник терпит потери и на других направлениях.