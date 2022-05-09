Война, день 75-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 09 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Начались семьдесят пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Одновременно сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Отдельные определенные подразделения республики Беларусь продолжают выполнение задач по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил. Сосредотачивает внимание на перегруппировке подразделений, пополнении запасов боеприпасов, горючего, содержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск, сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

В целях недопущения продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины сосредоточил на территории российской федерации в Белгородской области до девятнадцати батальонных тактических групп. Продолжается переброску личного состава и военной техники на доукомплектование подразделений, понесших значительные потери на территории Украины.

На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия от контроля населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку. Нарастил огневое влияние, пытается прорвать оборону наших войск.

На Таврическом направлении враг проводит демонстративные действия в целях сковывания украинских войск, совершенствует систему логистического обеспечения.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Сосредоточился на обстрелах позиций подразделений наших войск с применением средств артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

На временно захваченной территории Запорожской области отмечены случаи изъятия без уважительных причин личных документов у местного населения, возвращение которых состоится при участии последних в торжественных мероприятиях по случаю дня победы.

На территории временно оккупированной АР Крым враг осуществлял активную подготовку к проведению торжественных парадов.

Обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова не изменилась. Местные вооруженные формирования и подразделения оперативной группы русских войск продолжают находиться в боевой готовности «Полная».

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены десять воздушных целей российских оккупантов, среди которых шесть беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10, один БПЛА типа Форпост и три крылатые ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за прошедшие сутки успешно отбиты шесть атак врага, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.