Война, день 70-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 4 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба ВСУ.

Начались семидесятые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и поддержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

В целях разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска «Новые Юрковичи», «Погар» и «Ломаковка» Брянской области развернуты подразделения вооруженных сил российской федерации из состава Центрального военного округа.

На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты производят обстрелы подразделений наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение наших позиций в районе «Азовстали».

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

На Южнобужском направлении, с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено 7 БпЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники противника. Есть у противника потери и по другим направлениям. Общие цифры объявим в отдельном своде несколько позже.