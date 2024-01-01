Война, день 677-й: Воздушные Силы сбили рекордное количество вражеских дронов

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 13 ракетных и 127 авиационных ударов, совершил 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

За прошедшие сутки, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 96 БпЛА типа «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 66 ударных БПЛА.

Также, в текущие сутки захватчики вновь нанесли авиационный удар, применив 26 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Нашими защитниками уничтожен 21 вражеский дрон.

Авиационные удары получили: Ивановка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Григоровка, Резниковка, Звановка, Спорное, Северное, Новомихайловка Донецкой области; Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Змиевка, Веревка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 5 вражеских атак вблизи Роботиного и южнее Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.

Силы обороны за сутки ликвидировали 780 оккупантов, 6 танков, 17 бронемашин, 18 артсистем, 2 средства ПВО, 66 беспилотников, 47 единиц авто и спецтехники.