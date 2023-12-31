Война, день 676: наши бойцы истощают противника по всей линии фронта

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновений. Всего враг нанес 9 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив управляемые ракеты Х-59 по городам Днепр и Одесса, ракету «Искандер» по Запорожье и зенитные управляемые ракеты С-300 по гражданским объектам центральной части города Харькова. Противовоздушной обороной уничтожена управляемая ракета Х-59. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, гостиница, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа «Shahed-136/131». Наши защитники уничтожили 21 ударный дрон.

Авиационные удары получили: Архиповка Черниговской области; Толстодубовое Сумской области; Синьковка, Песчаное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Надежда, Белогоровка Луганской области; Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Тягинко и Херсон Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника возле Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку от Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Потери врага

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: