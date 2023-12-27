Война, день 672: в Херсонской области наши защитники продолжают расширять плацдарм

По информации Генштаба ВСУ, в сутки враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 32 ударных дрона.

Авиационные удары получили: Гремяч Черниговской области; Варваровка, Синковка, Ивановка, Купянск, Соболевка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Диброва, Новобахмутовка, Александрополь, Новомихайловка Донецкой области; Змиевка, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника в районе Работиного и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

Потери врага

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 5 зенитно-ракетным комплексам. Противовоздушной обороной уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БпЛА врага. Также, тактическая авиация наших Воздушных сил успешно атаковала большой десантный корабль черноморского флота России «Новочеркасск».

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 артиллерийские системы и еще 3 другие важные цели противника.

Более подробная информация о потерях врага – на инфографике: